Число погибших в результате аварии с самолетом под Рязанью выросло до пяти. В больнице скончался один из пострадавших.

Главврач Рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин рассказал, что состояние одного из пострадавших расценивается как крайне тяжелое. Состояние двух других тоже тяжелое. Пациентам провели необходимый комплекс лечения. В настоящее время решается вопрос о переводе пациентов в военный госпиталь Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сообщение о падении самолета в Рязани поступило 24 июня в 03:18 по московскому времени. В Минобороны РФ сообщили, что военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в ходе учебно-тренировочного полета. В ведомстве добавили, что при соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

