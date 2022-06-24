Жители Сочи рассказали о последствиях ливней и смерча

Жители в Сочи рассказали о последствиях ливней и смерча. В Лазаревском районе сошли три селевых потока. Оборваны линии электропередачи, движение парализовано на федеральной трассе.

На сочинский берег 22 июня обрушился смерч. Спустя два дня из-за выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель поток воды унес два автомобиля в акваторию Черного моря. В СК сообщали, что в машинах могли находится трое детей.

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