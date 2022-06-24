Минспорт Дагестана прокомментировал поступок тренера, спасшего людей из горящей машины

18:15
В Минспорте Дагестана не удивились поступку старшего тренера юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбека Алиева, который спас шестерых человек из горящей машины после ДТП в Москве. В министерстве отметили, что это уже не первый раз, когда спортсмены рискуют жизнью ради других.
Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов рассказал, что основная цель спортсменов и тренеров заключается в воспитании людей, полезных для страны.
Серьезная авария произошла на Зубовском бульваре Москвы в ночь с 23 на 24 июня. В Госавтоинспекции рассказали, что водитель автомобиля марки Mercedes проехал на запрещающий сигнал светофора в районе пересечения Зубовской улицы и Садового кольца. При попытке увернуться от столкновения с машиной такси, иномарка врезалась в стену жилого дома и загорелась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: