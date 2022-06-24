Минспорт Дагестана прокомментировал поступок тренера, спасшего людей из горящей машины

В Минспорте Дагестана не удивились поступку старшего тренера юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбека Алиева, который спас шестерых человек из горящей машины после ДТП в Москве. В министерстве отметили, что это уже не первый раз, когда спортсмены рискуют жизнью ради других.

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов рассказал, что основная цель спортсменов и тренеров заключается в воспитании людей, полезных для страны.

Серьезная авария произошла на Зубовском бульваре Москвы в ночь с 23 на 24 июня. В Госавтоинспекции рассказали, что водитель автомобиля марки Mercedes проехал на запрещающий сигнал светофора в районе пересечения Зубовской улицы и Садового кольца. При попытке увернуться от столкновения с машиной такси, иномарка врезалась в стену жилого дома и загорелась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

