Около 500 человек эвакуировали из ТЦ "Речной" в Москве

Около 500 человек эвакуировали из торгового центра "Речной" на севере Москвы из-за сообщений о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Специалисты проверяют здание на наличие взрывных устройств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

