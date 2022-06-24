Два человека погибли, шесть пострадали в ДТП на Зубовском бульваре в Москве. В пятницу, 24 июня, черный Mercedes вылетел на тротуар, врезался в здание и загорелся.

Очевидцы смертельной аварии на Зубовском бульваре вытаскивали выживших из машины, несмотря на запрет полиции. Об этом рассказал тренер юношеской сборной Дагестана, который оказался на месте и спас шесть человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.