Туристы и жители Сочи прокомментировали обстановку на побережье

Из-за сильных ливней и штормовой погоды в Сочи подтопило десятки домов. Два автомобиля унесло в акваторию Черного моря. В Следственном комитете сообщили, что поиски пропавших после шторма не остановлены – в машинах могли находиться трое детей, в том числе годовалый ребенок.

Жители Сочи рассказали о текущей обстановке на побережье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.