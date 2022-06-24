Глава управления молодежи и спорта погиб при взрыве в Херсоне

Мощность бомбы, при подрыве которой погиб херсонский чиновник, составила 300 граммов тротила. Об этом сообщает РИА Новости. Заложена взрывчатка была под водительское сидение машины. В ней находился начальник управления семьи, молодежи и спорта Херсонской области Дмитрий Савлученко. Взрывное устройство сработало, когда машина тронулась.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что покушения на чиновников в Херсоне являются актом терроризма. По его словам, террористическая деятельность в Херсонской области требует особого внимания.

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