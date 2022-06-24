Тело девушки обнаружили в море около Сочи, сообщили в МЧС. В поисках задействованы спасатели и весь личный состав отдела полиции Лазаревского района.

Во время ливня в Лазаревском районе в воду смыло две машины, там было семь человек, в том числе и дети. Одного взрослого спасатели нашли живым, двое погибли. О текущей обстановке на побережье Черного моря – в эфире телеканала Москва 24.