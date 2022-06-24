Уголовное дело завели после смертельного ДТП на Зубовском бульваре

Уголовное дело завели по факту смертельной аварии на Зубовском бульваре. По данным ГИБДД, причиной стало грубое нарушение правил дорожного движения.

Водитель Mercedes пролетел на красный свет, пытался уйти от столкновения с такси и врезался в стену дома. Машина моментально загорелась. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.