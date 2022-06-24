Одного человека спасли в Сочи, где в Черное море унесло два автомобиля

Одного человека спасли, еще одного нашли погибшим в Сочи, где в Черное море смыло два автомобиля. При этом продолжаются поиски еще пятерых людей, сообщает прокуратура Краснодарского края.

В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель поток воды реки Чемитоквадже унес два автомобиля в акваторию Черного моря. На момент происшествия в машинах, по предварительным данным, находились семь человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

