Два человека погибли в результате ДТП на Зубовском бульваре в Москве

Два человека погибли и шесть пострадали в результате ДТП на Зубовском бульваре в Москве.

Автомобиль марки Mercedes-Benz врезался в стену и загорелся на пересечении Зубовского бульвара и улицы Пречистенки в ночь на 24 июня. В столичной Госавтоинспекции указали, что причиной смертельного ДТП стало грубое нарушение ПДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

