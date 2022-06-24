Момент смертельного ДТП на Зубовском бульваре в Москве попал на камеры

Автомобиль Mercedes на большой скорости врезался в дом и загорелся на Зубовском бульваре в Москве. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

В МВД рассказали, что причиной смертельной аварии стал проезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии погибли два человека – водитель транспортного средства и пассажирка. Всего в машине находились восемь человек, шестерых пострадавших удалось вытащить из автомобиля, они госпитализированы.

