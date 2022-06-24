Прокуратура сообщила, что среди пропавших пассажиров в Сочи может быть годовалый ребенок

Среди пострадавших в море в Сочи пассажиров автомобиля может быть годовалый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область был явно введен под диктовку США. Об этом заявили в МИД РФ.