Двоих пострадавших после крушения Ил-76 переведут в военный госпиталь – главврач

Двоих пострадавших после крушения самолета в Рязани переведут в военный госпиталь в Москве. Об этом рассказал главврач Рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин.

Всего в больницу Рязани доставили троих пострадавших в авиакатастрофе. Минобороны РФ сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета. Из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить сесть на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

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