Новости России: самолет совершил жесткую посадку под Рязанью

Минобороны РФ назвало причину жесткой посадки Ил-76 под Рязанью. По данным ведомства, она произошла в ходе учебно-тренировочного полета. Предположительная причина ЧП – неисправность двигателя. Как стало известно СМИ, военно-транспортный самолет Ил-76 летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани приземлялся он на дозаправку. По данным информагентств, число погибших в результате крушения самолета под Рязанью выросло до четырех. Пострадали пятеро, их уже доставили в больницу. Разрушений в округе нет. При падении самолет оборвал только линии электропередачи.

Взрыв произошел на газовой заправке в Талице в Свердловской области. Сообщается, что рванула автоцистерна. По данным следователей, все случилось из-за ее разгерметизации. Взрывной волной выбило стекла в ближайших домах. В результате ЧП пострадали два человека. С травмами они доставлены в больницу. Следственный комитет и прокуратура начали проверки.

А Сочи снова штормит. Там продлили экстренное предупреждение из-за смерчей. Стихия уже натворила много проблем. Так, в Лазаревском районе смерч вышел на берег, разрушил пирс и оставил без крыши летнее кафе. Также из-за разгула стихии повреждены линии электропередачи повалены деревья. Купание в Черном море пока запрещено.

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