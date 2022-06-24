Новости мира: в Эквадоре во время крупнейших протестов пропали без вести 18 полицейских

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В Эквадоре во время крупнейших протестов пропали без вести как минимум 18 полицейских. Случилось это, когда толпа разгромила один из участков города Пуйо. Кадры, где протестующие идут на штурм, появились в социальных сетях. Общенациональные акции против экономической и социальной политики правительства обострились в начале лета. Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение в нескольких провинциях и столичном регионе.
Самолет из ОАЭ впервые приземлился на израильской земле. Открыл авиасообщение между Дубаем и Тель-Авивом лайнер компании Emirates Airlines. Отмечают, что такое стало возможным после подписания документов о нормализации отношений между странами. Правда, случилось это еще осенью 2020 года, когда заключили так называемые "Авраамовы соглашения" между Израилем, Эмиратами и Бахрейном.
Мощный ураган с ливнями обрушился на Индию. Самые сильные дожди прошли в Амритсаре, так называемом священном городе сикхов. Жителям даже пришлось спасаться от порывистого ветра в одном из храмов, сообщили местные СМИ. Реки вышли из берегов и затопили дороги и улицы поселков, а также поля с посевами. Стремительные потоки сносят строения и уносят транспорт, разрушают мосты и дамбы. Люди с трудом и риском для жизни переходят улицы по колено, а то и по пояс в воде.
Удар другого, но тоже мощного урагана испытал Ереван. Сильный ветер уносил крыши с домов, валил деревья и обрывал провода линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении. В некоторых районах города прошли сильные дожди с градом. Информации о пострадавших нет. В данный момент отряды спасателей устраняют последствия.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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