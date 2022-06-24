Автомобиль загорелся после ДТП в центре Москвы

Серьезная авария произошла в центре Москвы утром 24 июня. На Зубовском бульваре автомобиль Mercedes на высокой скорости врезался в дом и сразу загорелся. Два человека погибли, шестеро пострадали.

По данным МЧС, все они были в машине. По словам очевидцев, на автомобиле не было номеров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

