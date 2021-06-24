На киностудии имени Горького в Москве произошел пожар

Пожар произошел на киностудии имени Горького. Видео прислал очевидец. Судя по кадрам, загорелся павильон для съемок или какое-то складское помещение.

На место прибыли пожарные, возгорание уже локализовано. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.