Один человек погиб в массовом ДТП с двумя фурами и 11 автомобилями

Один человек погиб, шестеро обратились за медицинской помощью после ДТП с двумя фурами и 11 легковыми автомобилями. Фура перевернулась на бок, в нее въехали еще несколько машин.

Очевидцы заявили, что у грузовика могли отказать тормоза. На месте работают спасатели. Водителей просят быть внимательнее и строить маршруты с учетом дорожной ситуации.

