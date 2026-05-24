13 автомобилей столкнулись на 43‑м км Ярославского шоссе

На 43‑м километре Ярославского шоссе произошло ДТП с участием 13 транспортных средств. По данным подмосковной Госавтоинспекции, вечером 24 мая грузовик, двигавшийся в сторону области, выехал на встречную полосу.

По информации МВД, в результате аварии один человек погиб, еще шестеро обратились за медицинской помощью. Очевидцы предполагают, что у грузовика могли отказать тормоза. На месте происшествия оперативно работают спасатели и сотрудники ГИБДД.

