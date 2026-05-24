В Подмосковье столкнулись 13 автомобилей

Две фуры и 11 легковых автомобилей столкнулись в Подмосковье. Инцидент произошел на 43‑м километре Ярославского шоссе.

В результате аварии, как сообщает МВД России, один человек погиб, еще шестеро обратились за медицинской помощью. По словам очевидцев, у одной из фур могли отказать тормоза.

