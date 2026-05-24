Мужчина открыл стрельбу рядом с Белым домом в Вашингтоне

Мужчина открыл стрельбу рядом с одним из КПП Белого дома в Вашингтоне. Охрана президентской резиденции начала стрелять в ответ и смертельно ранила нападавшего. Позже он скончался в больнице.

По данным СМИ, стрелком оказался 21-летний Насир Бест. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции и, предположительно, имел психические отклонения. Во время происшествия президент США Дональд Трамп находился в своем кабинете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.