В Северо-Западном тоннеле в Москве произошло смертельное ДТП

Крупное ДТП случилось минувшей ночью в Северо-Западном тоннеле. Иномарка на высокой скорости врезалась в машину коммунальной службы. От удара кузов автомобиля сильно деформировался.

По словам очевидцев, есть погибшие и пострадавшие. На кадрах с места происшествия видно еще несколько легковушек – сейчас устанавливается, были ли они участниками аварии или остановились, чтобы помочь. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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