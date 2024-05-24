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24 мая, 14:30

Происшествия

Новости регионов: пожарные потушили автобус на трассе в Подольске

Новости регионов: пожарные потушили автобус на трассе в Подольске

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В Подольске сгорел автобус, который ехал без пассажиров в автопарк. Водитель не пострадал, ему удалось вовремя покинуть салон. Прибывшие пожарные оперативно справились с огнем. ЧП случилось на одной из главных магистралей города, движение было затруднено.

Сложную ситуацию с паводками зафиксировали в нескольких регионах России. В Тюменской области подтоплено больше 400 домов, приусадебные участки, дачи, автодороги. В пунктах временного размещения остаются 170 человек. В Омской области за ситуацией следят с помощью беспилотников, а в Курганской области наводнение больше коснулось дачных поселков, спасатели откачивают воду и сушат территории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоРоман Карлов
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