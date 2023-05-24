Новости часа: более 70 диверсантов ликвидировали российские военные в Белгородской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 70 украинских боевиков уничтожили в ходе КТО в Белгородской области. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Москва подготовит ответ на новые санкции ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Основные тарифы на новые электровелосипеды 2.0 начнут действовать в Москве в пятницу, 26 мая. Об этом сообщил Дептранс.