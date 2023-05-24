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Политика

Новости часа: более 70 диверсантов ликвидировали российские военные в Белгородской области

Новости часа: более 70 диверсантов ликвидировали российские военные в Белгородской области

Сергей Шойгу пообещал Киеву жесткий и оперативный ответ на диверсии

Новости часа: в МЧС сообщили, что пожар в здании театра Et Cetera потушен

Конструктора предприятия ОПК задержали по подозрению в госизмене в Ростове-на-Дону

Пожар произошел в здании театра Et Cetera в Москве

Свыше 50 человек эвакуировали из театра Et Cetera в центре Москвы из-за задымления

Движение автомобилей восстановили после крупного ДТП на 33-м километре МКАД

Два мирных жителя получили ранения в городе Ясиноватая в ДНР после обстрела ВСУ

Грузовик опрокинулся на 81-м километре МКАД

Новости часа: суд приступит к рассмотрению дела Трампа по существу 25 марта 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 70 украинских боевиков уничтожили в ходе КТО в Белгородской области. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Москва подготовит ответ на новые санкции ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Основные тарифы на новые электровелосипеды 2.0 начнут действовать в Москве в пятницу, 26 мая. Об этом сообщил Дептранс.

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