Открытое горение на территории храма Петра и Павла в Лефортове ликвидировано. Об этом сообющили в МЧС.

Сигнал о ЧП спасатели получили в 21:00. Там загорелась двухэтажная постройка. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

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