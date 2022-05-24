Пострадавший в ДТП на улице Ефремова ребенок получил перелом ноги

Ребенок, которого накануне сбили на улице Ефремова, получил перелом ноги. Его доставили в Морозовскую больницу. Появилось также и видео с момента ДТП.

На кадрах видно, как мальчик переезжает на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель Range Rover среагировать не успел и наехал на ребенка. За рулем находилась Мария Тугускина – финалистка конкурса "Мисс Россия-2015". По данным ГИБДД, за ней числится около 40 штрафов, половина из них не оплачены.

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