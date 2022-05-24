Появилось видео ДТП с участницей конкурса "Мисс Россия – 2015"

Ребенок, которого накануне сбили на улице Ефремова, получил перелом ноги. Его доставили в Морозовскую больницу.

Появилось видео с моментом аварии. Видно, как мальчик переезжает на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель Range Rover среагировать не успел и наехал на ребенка. За рулем находилась Мария Тунгускина – финалистка конкурса "Мисс Россия – 2015".

По данным ГИБДД, за ней числятся около 40 штрафов, половина из них не оплачены.

Какое наказание может грозить девушке, и кто, согласно ПДД, виноват в этой аварии, рассказал адвокат Сергей Радько. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

