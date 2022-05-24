Неизвестный сообщил о "минировании" самолета Москва – Владивосток и здания аэропорта Шереметьево, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, в настоящее время на место ЧП выехали специалисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.