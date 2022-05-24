В Сочи попал в аварию катамаран "Грифон". Судно, на борту которого было 108 туристов, направлялось из Сочи в Новороссийск. По пути катамаран зацепился за канаты рыбной фермы и застрял в них.

Три дня судно дрейфовало, не имея возможности сдвинутся с места. Потом на место ЧП прибыли водолазы, которые и освободили "Грифон". Никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.