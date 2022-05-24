Яна Рудковская заявила в полицию о мошенничестве на сумму более 130 млн рублей

Продюсер Яна Рудковская от лица всех "Ангелов Плющенко" заявила в полицию о мошенничестве. Организацию обманули более чем на 130 миллионов рублей.

Рудковская утверждает, что Академия фигурного катания Евгения Плющенко в прошлом году перевела предпринимателю более 30 миллионов рублей за строительные работы, но они не выполнены до сих пор.

Теперь она требует суд признать действия подрядчика мошенничеством. Что же касается второй организации, то она не выполнила договоренности на сумму порядка 100 миллионов рублей. Какие именно – пока не уточняется. Полиция проводит проверку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.