Паводок подтопил 60 домов в Якутске

07:45
Больше 60 жилых домов подтоплены паводком в Якутске и двух районах республики. Об этом сообщили в местном МЧС. В наиболее пострадавших районах ввели режим ЧС.
На подтопленных территориях выставлены спасательные посты. В пунктах временного размещения местным жителям выдают горячую еду и предметы первой необходимости. Во всех населенных пунктах работают комиссии по оценке ущерба. На реке Лене проведены взрывные работы, организовали четыре подрыва.
На севере Красноярского края начался ледоход. Огромные глыбы льда выкидывает на берег населенных пунктов. Спасатели напоминают, что во время этого явления запрещено кататься на льдинах.
На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 5 километров над уровнем моря. Об этом сообщили в Единой геофизической службе РАН. Ученые рассказали, что парогазовый шлейф от вулкана распространился на 30 километров.
В местном МЧС не исключают, что при изменении направления ветра незначительное количество пепла может долететь и до ближайшего села. Отмечается, что туристических групп в районе вулкана в данный момент нет.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: