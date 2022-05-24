Паводок подтопил 60 домов в Якутске

Больше 60 жилых домов подтоплены паводком в Якутске и двух районах республики. Об этом сообщили в местном МЧС. В наиболее пострадавших районах ввели режим ЧС.

На подтопленных территориях выставлены спасательные посты. В пунктах временного размещения местным жителям выдают горячую еду и предметы первой необходимости. Во всех населенных пунктах работают комиссии по оценке ущерба. На реке Лене проведены взрывные работы, организовали четыре подрыва.

На севере Красноярского края начался ледоход. Огромные глыбы льда выкидывает на берег населенных пунктов. Спасатели напоминают, что во время этого явления запрещено кататься на льдинах.

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 5 километров над уровнем моря. Об этом сообщили в Единой геофизической службе РАН. Ученые рассказали, что парогазовый шлейф от вулкана распространился на 30 километров.

В местном МЧС не исключают, что при изменении направления ветра незначительное количество пепла может долететь и до ближайшего села. Отмечается, что туристических групп в районе вулкана в данный момент нет.

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