Водитель такси оставил машину с пассажиром посреди ТТК

Водитель такси во время поездки с пассажиром остановил машину посреди Третьего транспортного кольца и пошел по своим делам.

В момент, когда мужчина сидел в такси без водителя, в машину въехала легковушка. Удар пришелся как раз со стороны пассажира и был такой силы, что оторвалось колесо.

В итоге мужчине позвонили из службы такси и принесли свои извинения. Кроме того, ему посоветовали обратиться в страховую и потом с документами прийти к ним.

Поездка в приложении все это время была активирована, агрегатор остановил ее только после всего случившегося. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.