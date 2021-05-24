Площадь пожара на птицефабрике в Подмосковье увеличилась до 1,2 тыс "квадратов"

В подмосковной деревне Осеево горит птицефабрика. Площадь возгорания уже превышает тысячу квадратных метров, огонь продолжает распространяться.

Как сообщают в экстренных службах, горит цех и несколько складов с автозапчастями.

"На улице Центральной горят склад размером 70 на 15 метров, паллеты на открытой площадке и склад автозапчастей. Общая площадь горения составляет 1 225 квадратных метров", – рассказали в экстренных службах.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.