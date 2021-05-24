Автомобиль загорелся в результате аварии на МКАД

На МКАД возле съезда в Ясенево загорелся Lexus. Машина вспыхнула в результате аварии. Седан сначала врезался в КамАЗ. Водитель не пострадал, сработали подушки безопасности. Мужчина вышел из машины и в этот момент из-под разбитого капота начали вырываться языки пламени.

На Варшавском шоссе каршеринг врезался в дорожное ограждение. Предполагается, что водитель был в нетрезвом состоянии. Он разогнал машину до 130 километров в час и не справился с управлением. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.