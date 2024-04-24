24 апреля, 14:30Происшествия
Защита обжалует арест замминистра обороны Тимура Иванова
Арест замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятке будут обжаловать. Об этом сообщил его адвокат.
Кроме того, сторона защиты обратилась в суд с просьбой отправить его под домашний арест или избрать для него в качестве меры пресечения запрет на совершение определенных действий. Также адвокат заявил, что его подзащитному предъявлены обвинения только в получении взятки.
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