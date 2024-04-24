Защита обжалует арест замминистра обороны Тимура Иванова

Арест замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятке будут обжаловать. Об этом сообщил его адвокат.

Кроме того, сторона защиты обратилась в суд с просьбой отправить его под домашний арест или избрать для него в качестве меры пресечения запрет на совершение определенных действий. Также адвокат заявил, что его подзащитному предъявлены обвинения только в получении взятки.

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