Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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24 апреля, 14:30

Происшествия

Защита обжалует арест замминистра обороны Тимура Иванова

Защита обжалует арест замминистра обороны Тимура Иванова

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Арест замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятке будут обжаловать. Об этом сообщил его адвокат.

Кроме того, сторона защиты обратилась в суд с просьбой отправить его под домашний арест или избрать для него в качестве меры пресечения запрет на совершение определенных действий. Также адвокат заявил, что его подзащитному предъявлены обвинения только в получении взятки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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