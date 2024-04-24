Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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Новости

24 апреля, 13:30

Происшествия

Новости мира: степной пожар начался в Алматинской области

Новости мира: степной пожар начался в Алматинской области

Замминистра обороны Тимур Иванов и Сергей Бородин арестованы до 23 июня

Движение на улице Маршала Чуйкова в Москве восстановили после пожара

Движение в обе стороны по улице Маршала Чуйкова в Москве перекрыли из-за пожара

Пожар в частной автомастерской потушили в Кузбассе

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Новости мира: 8,5 тыс человек остаются в пунктах эвакуации во время паводков Казахстане

Движение перекрыли в связи с пожаром на улице Маршала Чуйкова в Москве

Замглавы Минобороны Тимура Иванова отправили в СИЗО по делу о крупной взятке

Пожар произошел на улице Маршала Чуйкова в Москве

В Алматинской области начался степной пожар. Спасатели уже 65 раз сбрасывали воду, но пока справиться с огнем не удается. Местность оказалась сложной для тушения – болотистое покрытие и сильный ветер мешают работе сотрудников МЧС.

Тем временем в ЮАР пытаются справиться с наводнением. В провинции Верхний Кейп ливни подтопили несколько городов. Машины залило примерно на высоту колеса, также вода пришла во все одноэтажные строения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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