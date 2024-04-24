Новости мира: степной пожар начался в Алматинской области

В Алматинской области начался степной пожар. Спасатели уже 65 раз сбрасывали воду, но пока справиться с огнем не удается. Местность оказалась сложной для тушения – болотистое покрытие и сильный ветер мешают работе сотрудников МЧС.

Тем временем в ЮАР пытаются справиться с наводнением. В провинции Верхний Кейп ливни подтопили несколько городов. Машины залило примерно на высоту колеса, также вода пришла во все одноэтажные строения.

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