Новости мира: 8,5 тыс человек остаются в пунктах эвакуации во время паводков Казахстане

В Казахстане из-за паводков в пунктах эвакуации остаются более 8,5 тысячи человек, сообщает местное МЧС. Людям требуется медицинская и психологическая помощь, сотрудники Центра медицины катастроф работают в круглосуточном режиме. Самая сложная ситуация наблюдается в окрестностях Уральска. МЧС строит защитные валы и плотины.

Более миллиона человек вышли на протестные акции в Аргентине. Только в Буэнос-Айресе манифестация против образовательной политики собрала 800 тысяч человек. Преподаватели и студенты университетов выступили против сокращения расходов на развитие образования и потребовали оставить его бесплатным.

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