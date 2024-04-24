Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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Новости

Новости

24 апреля, 11:30

Происшествия

Новости мира: 8,5 тыс человек остаются в пунктах эвакуации во время паводков Казахстане

Новости мира: 8,5 тыс человек остаются в пунктах эвакуации во время паводков Казахстане

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В Казахстане из-за паводков в пунктах эвакуации остаются более 8,5 тысячи человек, сообщает местное МЧС. Людям требуется медицинская и психологическая помощь, сотрудники Центра медицины катастроф работают в круглосуточном режиме. Самая сложная ситуация наблюдается в окрестностях Уральска. МЧС строит защитные валы и плотины.

Более миллиона человек вышли на протестные акции в Аргентине. Только в Буэнос-Айресе манифестация против образовательной политики собрала 800 тысяч человек. Преподаватели и студенты университетов выступили против сокращения расходов на развитие образования и потребовали оставить его бесплатным.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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