Новости мира: военно-транспортный самолет разбился на Аляске

На Аляске потерпел крушение военно-транспортный самолет Douglas C-54. Он упал на берег реки Тананы и загорелся. На месте ЧП работают спасатели и правоохранители. Местное телевидение сообщает, что на борту могли находиться два члена экипажа.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписал указ о выдворении нелегальных мигрантов в Африку. Первые рейсы в Руанду должны стартовать через 2–3 месяца. Такое решение раскритиковала либеральная общественность и левые коалиции в правительстве Великобритании.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.