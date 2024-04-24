Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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24 апреля, 08:30

Происшествия

Новости мира: военно-транспортный самолет разбился на Аляске

Новости мира: военно-транспортный самолет разбился на Аляске

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На Аляске потерпел крушение военно-транспортный самолет Douglas C-54. Он упал на берег реки Тананы и загорелся. На месте ЧП работают спасатели и правоохранители. Местное телевидение сообщает, что на борту могли находиться два члена экипажа.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписал указ о выдворении нелегальных мигрантов в Африку. Первые рейсы в Руанду должны стартовать через 2–3 месяца. Такое решение раскритиковала либеральная общественность и левые коалиции в правительстве Великобритании.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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