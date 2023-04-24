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24 апреля, 23:30

Происшествия

Два чемодана с неизвестным содержимым обнаружили у посольства РФ в Вашингтоне

Два чемодана с неизвестным содержимым обнаружили у посольства РФ в Вашингтоне

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Два чемодана с неизвестным содержимым обнаружили у посольства России в Вашингтоне. Район, где находится дипмиссия, на время оцепили.

Секретная служба США перекрыла дороги. По данным сотрудников российского посольства, чемоданы к главным воротам здания принесла женщина. Она постояла примерно восемь минут, а затем ушла. Эта информация уже передана силовым структурам США.

Вскоре стало известно, что взрывных устройств в чемоданах не нашли и оцепление было снято.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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