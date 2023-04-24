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24 апреля, 21:45

Происшествия

Складские помещения загорелись в Филадельфии

Складские помещения загорелись в Филадельфии

"Московский патруль": похититель антикварного оружия был отправлен под домашний арест

"Московский патруль": полицейские будут искать мужчин, которые украли деньги из банкомата

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Открытое горение в трех домах было ликвидировано в подмосковной деревне Пехорке

Самолет Fly Dubai загорелся во время взлета из аэропорта Катманду

Самолет Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду

В американском штате Филадельфия пожарные пытаются потушить складские помещения.

На кадрах можно увидеть, как над зданиями поднимается густой и черный дым. Огонь уже перекинулся на грузовики, которые были припаркованы рядом со складами.

Как сообщает местная пожарная служба, объявлен четвертый уровень тревоги из пяти, на месте работают 140 спасателей. Экстренные службы города просят всех жителей района пока не покидать дома и не открывать окна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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