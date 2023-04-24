Складские помещения загорелись в Филадельфии

В американском штате Филадельфия пожарные пытаются потушить складские помещения.

На кадрах можно увидеть, как над зданиями поднимается густой и черный дым. Огонь уже перекинулся на грузовики, которые были припаркованы рядом со складами.

Как сообщает местная пожарная служба, объявлен четвертый уровень тревоги из пяти, на месте работают 140 спасателей. Экстренные службы города просят всех жителей района пока не покидать дома и не открывать окна.

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