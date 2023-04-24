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24 апреля, 21:15

Происшествия

Самолет Fly Dubai загорелся во время взлета из аэропорта Катманду

Самолет Fly Dubai загорелся во время взлета из аэропорта Катманду

Самолет Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду

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Самолет Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду. Об этом сообщают СМИ.

Согласно данным журналистов, лайнер пытается совершить посадку в аэропорту, где его ожидают пожарные машины. Однако, управление гражданской авиации Непала эту информацию опровергло.

В управлении гражданской авиации заявили, что самолет продолжает лететь в Дубай. Представители перевозчика до этого заявляли, что лайнер на взлете столкнулся с птицей. После проверки всех систем в воздухе, командир принял решение продолжить полет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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