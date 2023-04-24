24 апреля, 21:15Происшествия
Самолет Fly Dubai загорелся во время взлета из аэропорта Катманду
Самолет Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду. Об этом сообщают СМИ.
Согласно данным журналистов, лайнер пытается совершить посадку в аэропорту, где его ожидают пожарные машины. Однако, управление гражданской авиации Непала эту информацию опровергло.
В управлении гражданской авиации заявили, что самолет продолжает лететь в Дубай. Представители перевозчика до этого заявляли, что лайнер на взлете столкнулся с птицей. После проверки всех систем в воздухе, командир принял решение продолжить полет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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