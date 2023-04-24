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Суда Саудовской Аравии присоединились к поиску россиян, пропавших на яхте в Красном море

Суда Саудовской Аравии присоединились к поиску россиян, пропавших на яхте в Красном море

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Суда Саудовской Аравии подключились к поиску россиян, пропавших на яхте в Красном море. В этом задействованы все свободные корабли, заявил представитель российского посольства.

Трое соотечественников следовали из Саудовской Аравии в Джибути. 19 апреля, когда они должны были прибыть в пункт назначения, перестали выходить на связь. В тот момент граждане находились, предположительно, в территориальных водах Эритреи или Йемена.

Супруга капитана сообщала журналистам, что экипаж захватили пираты. По ее словам, такая информация поступила в Саудовскую Аравию, однако никаких требований о выкупе пока не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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