Бастрыкин поручил дать оценку высказываниям бойца Азова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского националиста из отряда Азов (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), призывавшего убивать жителей Донбасса.

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова ожидает, что на предстоящей неделе Евросоюз объявит о шестом пакете антироссийских санкций.

Манифестации проходят во французских городах после объявления результатов президентских выборов в стране, сообщают СМИ. На улицах Лиона от 200 до 300 человек, около 400 человек собрались на улицах Тулузы. Протестующие несут большой плакат, на котором написано: "Ни Макрон, ни Ле Пен". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.