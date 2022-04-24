Пассажирский автобус протаранил 16 машин в Стамбуле

Пассажирский автобус с отказавшими тормозами протаранил 16 машин в Стамбуле. Это случилось на спуске. Точное число пострадавших неизвестно. Очевидцы говорят о десятках. Официального подтверждения пока нет.

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