Боевики Джебхат ан-Нусра за сутки совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации

Боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра (запрещена в России) за сутки совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Подключение Минска к процессу достижения в будущем договоренностей между Россией и Украиной было бы логичным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Франции Эммануэль Макрон, побеждающий по итогам второго тура выборов главы государства, прибыл на Марсово поле в Париже, где его ожидали сотни сторонников. Кортеж проехал по центральным улицам Парижа. Ожидается, что президент выступит с речью в ближайшее время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.