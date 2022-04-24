Телезрителям рассказали о главных новостях за последний час

В Москве задержали мужчину, который сломал инсталляцию в поддержку Вооруженных сил России. Об этом сообщили в МВД. Ростовая фигура в виде бабушки со знаменем Победы стояла у входа в частную клинику на Куркинском шоссе.

Камера видеонаблюдения сняла компанию молодых людей с бутылками в руках. Один из мужчин ударил кулаком по фигуре с такой силой, что ее верхняя часть отломилась. На него составили административный протоколы о дискредитации ВС РФ и хулиганстве.

Церемония открытия летней речной навигации состоялась на Северном речном вокзале. В прошлом году его причалы приняли и отправили в круизы более 700 тысяч пассажиров, а всего там побывали два миллиона человек. Теплоходные маршруты соединяют Москву с десятками городов России.

В пожаре на Новинском бульваре погиб один человек. Загорелась квартира на первом этаже четырехэтажного дома. Очевидцы сначала заметили не дым, а целую колонну скорых и пожарных машин. По данным МЧС, пожарным удалось спасти 15 человек, в том числе ребенка. Всего пламя охватило 25 "квадратов". К этой минуте огонь уже потушили.

В Москве изменятся маршруты автобусов в связи с подготовкой к параду. Так, с 25 апреля с 20:00 автобус М1 будет работать на двух участках: от "Больницы РЖД" до Белорусского вокзала и от Болотной площади до "Улицы Кравченко". Автобус М2 будет ходить от метро "Владыкино" до "Лубянки" и от "Парка Победы" до метро "Библиотека имени Ленина". М3 пойдет от остановки "Серебряный бор" до метро "Краснопресненская" и от "Лубянки" до "Проспекта Буденного".

Кроме того, некоторые маршруты будут укорочены.

Столичные парки подготовили для гостей специальную пасхальную программу. Можно послушать музыку, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть театральные шоу. В Парке Горького, например, покажут спектакли по мотивам пасхальных сюжетов и русских сказок. Также там в течение дня будут выступать церковные хоры, духовые оркестры и танцевальные ансамбли. Детей развлекают аниматоры и цирковые артисты.

Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции. Об этом сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на опросы избирателей. По данным журналистов, действующий президент обойдет Марин Ле Пен, набрав до 58% голосов.

На заморских территориях Франции бюллетени уже подсчитали. В Гваделупе, Гвиане и на Мартинике с большим отрывом побеждает Марин Ле Пен. Избирательные участки по всей Франции закроются в ближайшие время. Но эксперты уже прогнозируют, что явка будет ниже, чем на предыдущих выборах в 2017 году.

Дети-сироты, эвакуированные с Донбасса, обустраиваются в новых семьях. Их накануне привезли в подмосковную Апрелевку и передали под временную опеку. Детей навестила Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова. По ее словам, семьи для сирот подбирались с учетом всех особенностей, потребностей и состояния их здоровья

В Мариуполе боевых действий уже не ведется, и постепенно налаживается мирная жизнь, сообщил мэр города.

Частицу Благодатного огня, сошедшего в Иерусалиме, доставили из Москвы в Луганск.

Новак Джокович и Андрей Рублев провели жеребьевку пасхальными яйцами перед финалом турнира в Белграде.

Впервые с весны прошлого года сахар в России начал дешеветь. Это данные Росстата. В целом рост цен на продукты замедлился, а стоимость некоторых овощей существенно снизилась.

В пасхальных богослужениях в Москве приняли участие около 1,5 миллиона человек. Службы прошли в более чем 500 столичных храмах и монастырях. Впервые с начала пандемии никаких коронавирусных ограничений не было.

Российские военные на Украине в районе Павлограда уничтожили цеха по производству взрывчатки. Также были поражены пункт управления и четыре склада с вооружением. Помимо этого, Минобороны РФ продолжает публиковать документы о реальных потерях украинской армии, Нацгвардии и иностранных наемников.

В столице 24 апреля облачно, но тепло. Днем доходило до +15 градусов. В некоторых районах прошел небольшой дождь, но ливней не ожидается. В начале следующей недели температура пойдет вверх, возможны чуть ли не летние значения. Однако задержится тепло ненадолго, ближе к выходным метеорологи обещают ночные заморозки.

