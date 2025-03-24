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24 марта, 16:15

Происшествия

Специалисты проверяют воздух после пожара в центре Москвы

Специалисты проверяют воздух после пожара в центре Москвы

Площадь возгорания здания в центре Москвы составила 150 "квадратов"

Открытое горение на крыше элитного ЖК в Хамовниках ликвидировано

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Специалисты проверяют качество воздуха после пожара на улице Тимура Фрунзе. Движение на участке остается ограниченным, спасатели продолжают разбор конструкций. Возгорание в здании гостиничного комплекса с апартаментами ликвидировали, огонь повредил крышу здания.

По предварительным данным, пожар начался около часа дня. В МЧС сообщили, что пострадавших нет. По данным СМИ, перед возгоранием там велись сварочные работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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