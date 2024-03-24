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24 марта, 20:00

Происшествия

Более 30 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписаны из больницы

Более 30 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписаны из больницы

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Из стационаров уже выписали более 30 человек, пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". В то же время еще 110 пациентов остаются в больницах, сообщает Минздрав.

Одна из получивших ранение во время стрельбы рассказала, как врачи оперативно оказали ей необходимую помощь.

Анне и ее подруге удалось выбраться из концертного комплекса, одна девушку ранили в бедро.

Выйдя на улицу, они направились в сторону МКАД. Там правоохранители остановили такси для пострадавшей. А водитель, в свою очередь, проложил маршрут до ближайшего медучреждения – онкологической больницы № 62. Там, по словам Анны, специалисты смогли в кратчайшие сроки предоставить ей помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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