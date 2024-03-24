Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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24 марта, 19:15

Происшествия

Центр приема заявлений по выплатам пострадавшим в "Крокусе" заработал в Москве

Центр приема заявлений по выплатам пострадавшим в "Крокусе" заработал в Москве

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В Москве заработал Центр приема заявлений по выплатам пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили в столичном департаменте труда и соцзащиты населения.

Там напомнили, что единовременную материальную помощь выплачивают людям из всех регионов. Тем, кто находится в больницах, все оформить прямо на месте помогают социальные координаторы.

Уточняется, что центр работает с ежедневно с 08:00 до 20:00. Также организованы горячие линии по вопросам получения выплат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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